“SanPa” serie Netflix, la comunità si dissocia. Il co-autore replica: «È una storia che aveva bisogno di essere raccontata» (Di sabato 2 gennaio 2021) Mercoledì 30 dicembre è approdata su Netflix “SanPa”, la docu-serie sulla storia della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli. “SanPa” dura circa cinque ore ed è divisa in cinque episodi, che coprono un arco di circa 15 anni, i cui titoli sono: Nascita, Crescita, Fama, Declino e Caduta. Dopo la messa in onda di questa nuova serie Netflix la comunità di San Patrignano si è immediatamente dissociata da quanto narrato nei vari episodi. Immediata è stata la risposta del co-autore Carlo Gabardini. Che dire? “SanPa” ha acceso un vero e proprio dibattito che sicuramente andrà a coinvolgere anche i numerosi telespettatori. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Mercoledì 30 dicembre è approdata su”, la docu-sulladelladi recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli. “” dura circa cinque ore ed è divisa in cinque episodi, che coprono un arco di circa 15 anni, i cui titoli sono: Nascita, Crescita, Fama, Declino e Caduta. Dopo la messa in onda di questa nuovaladi San Patrignano si è immediatamenteta da quanto narrato nei vari episodi. Immediata è stata la risposta del co-Carlo Gabardini. Che dire? “” ha acceso un vero e proprio dibattito che sicuramente andrà a coinvolgere anche i numerosi telespettatori. Leggi ...

NetflixIT : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… - magdulka64 : RT @San_Patrignano: San Patrignano si dissocia completamente dalla docu-serie messa in onda da @NetflixIT Il racconto che emerge è sommario… - Catiabo : Io l'ho visto e credo sia molto ben fatto. E' dalla criticita' che si possono ricavare osservazioni interessanti e… - severusmagiustu : Ignoravo totalmente le vicende di San Patrignano. Molto bella questa serie ricostruttiva degli eventi. #SanPa - Patrizia_MB : RT @_DAGOSPIA_: SAN PATRIGNANO SI DISSOCIA DALLA DALLA DOCU-SERIE DI NETFLIX: RACCONTO SOMMARIO E PARZIALE, CON... -