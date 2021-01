SanPa, il figlio di Paolo Villaggio: "Vincenzo Muccioli? La verità sta nel mezzo" (Di sabato 2 gennaio 2021) Il figlio di Paolo Villaggio ha trascorso tre anni nella comunità di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli e raccontata in SanPa, il nuovo documentario Netflix. Piero Villaggio, il figlio di Paolo Villaggio, ha parlato di SanPa, il nuovo documentario di Netflix, ricordando la sua esperienza in prima persona nella comunità di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978. La sua uscita su Netflix è avvenuta soltanto il 30 dicembre ma sono bastati pochi giorni per rendere SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano uno dei titoli più visti e discussi della piattaforma streaming. La docuserie scritta e diretta da Gianluca Neri, come prevedibile, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildiha trascorso tre anni nella comunità di San Patrignano, fondata dae raccontata in, il nuovo documentario Netflix. Piero, ildi, ha parlato di, il nuovo documentario di Netflix, ricordando la sua esperienza in prima persona nella comunità di San Patrignano, fondata danel 1978. La sua uscita su Netflix è avvenuta soltanto il 30 dicembre ma sono bastati pochi giorni per rendere: Luci e tenebre di San Patrignano uno dei titoli più visti e discussi della piattaforma streaming. La docuserie scritta e diretta da Gianluca Neri, come prevedibile, ...

GranchiTatiana : #sanpa chi ha comprato Sanpatrignano? Adesso come e’? Non se ne parla piu’ da quando il figlio l’ha venduta. A chi? E perche’? - Uptional7 : RT @carlogabardini: “Non sapevo che anche tuo figlio si drogasse, pora stella.” -Mamma, è un video di 8 minuti e il titolo è “Perché l’ho f… - elicriso : A Stintino lavoravo con una signora che aveva un figlio tossicodipendente che era stato in molte comunità, tra ques… - Silvanasperanz4 : Visto#SanPa ma alla fine chi è stato Muccioli? Non lo so! Mia suocera avrebbe dato non so cosa per riuscire a far e… - jjflash1970 : RT @trabs62: @geroz_ La famiglia Moratti ha fatto arrivare Sanpa in via Montenapoleone col negozio dei loro prodotti e pippavano 50 anni fa… -