Sandra Milo racconta la verità sulla famosa telefonata che la mandò nel panico: “Ecco da dove è partita la chiamata” (Di sabato 2 gennaio 2021) L’otto gennaio del 1990 Sandra Milo fu vittima di uno scherzo davvero pesante durante il programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa. Una signora chiamò in diretta per comunicare che il figlio della conduttrice era stato appena ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mandando – ovviamente – nel panico Sandra, che poi fuggì dietro le quinte. A 30 anni dall’accaduto Sandra Milo ha commentato il video dello scherzo, pubblicato dalla pagina ironica ‘Prossimi Congiunti’ (che vi consiglio di seguire). L’attrice ha rivelato da dove partì la famosissima chiamata. “Nessun retroscena. Uno scherzo di cattivo gusto fatto da una delle 25 dipendenti degli uffici di un famoso bar di via del corso in Roma, chiuso ormai da anni, e nessuna di loro confessò mai né ... Leggi su biccy (Di sabato 2 gennaio 2021) L’otto gennaio del 1990fu vittima di uno scherzo davvero pesante durante il programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa. Una signora chiamò in diretta per comunicare che il figlio della conduttrice era stato appena ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mandando – ovviamente – nel, che poi fuggì dietro le quinte. A 30 anni dall’accadutoha commentato il video dello scherzo, pubblicato dalla pagina ironica ‘Prossimi Congiunti’ (che vi consiglio di seguire). L’attrice ha rivelato dapartì la famosissima. “Nessun retroscena. Uno scherzo di cattivo gusto fatto da una delle 25 dipendenti degli uffici di un famoso bar di via del corso in Roma, chiuso ormai da anni, e nessuna di loro confessò mai né ...

StraNotizie : Sandra Milo racconta la verità sulla famosa telefonata che la mandò nel panico: “Ecco da dove è partita la chiamata… - MimmoAdinolfi : @il__johnny Quando alla fine Clint va a mangiare la torta a limone piango come Sandra Milo - tiamq : @MichelaGiraud Sanra Milo è la sorella gemella omozigote della celeberrima Sandra Milo? Buon anno??? ?? - Adeleblabla : RT @FreakManVirtue: Donna del decennio ex ecuo (si non so il latino!) SANDRA MILO E ANGELA DA MONDELLO - facciadachiulo2 : @dreamombra La puntata top è quella con Sandra Milo -