San Patrignano in rivolta contro la serie di Netflix (Di sabato 2 gennaio 2021) Luca Fazzo La Comunità si dissocia da "SanPa": "Data voce solo ai detrattori, i processi li hanno smentiti" A un quarto di secolo dalla morte, non c'è pace per Vincenzo Muccioli. Sul fondatore della comunità di San Patrignano, la struttura di recupero di tossicodipendenti più grande d'Europa, piomba l'ultimo giorno del 2020 un macigno alla memoria: la serie «Sanpa» (tecnicamente una «docuserie») in cinque puntate prodotta da Netflix e divulgata in centonovanta paesi. La narrazione è fredda, apparentemente oggettiva, tra filmati d'epoca e interviste agli ospiti della grande tenuta vicino Rimini. Ma Muccioli ne esce a pezzi. Delle «luci e tenebre» annunciate nel sottotiolo della serie, restano alla fine quasi solo le tenebre. A venire raccontata in mezzo mondo è l'immagine di una sorta di ...

sandronedazieri : Ai tempi di Muccioli e per anni dopo la sua morte, consideravo San Patrignano un lager che metteva al lavoro i toss… - NetflixIT : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… - NetflixIT : Alla fine degli anni '70 ha inizio una storia che non smetterà mai di farci discutere. #SanPa: Luci e Tenebre di Sa… - MarioDP82 : Fatevi un favore, vedete sanpa. Tutta la storia di San Patrignano e dell'Italietta anni 80/90 - albertoinfelise : Era bello anche se spaventoso ascoltare Luigi e lavorare con chi stava attraversando quell'incubo. Tutti sapevano c… -