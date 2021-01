Sale il tasso di positività: è al 14,1% Altri 462 morti (Di sabato 2 gennaio 2021) Diana Alfieri I nuovi contagi preoccupano: 22mila con 462 morti. Rischio di altre restrizioni. Continua a salire il tasso di positività in Italia. Dal 12,6% di giovedì, ieri si è attestato al 14,1%, anche se il numero dei nuovi casi è calato nelle ultime 24 ore: sono 22.211, contro i 23.477 del giorno precedente, ma con 157.524 tamponi (oltre 28mila in meno). Anche i decessi sono ancora tanti, 462, per un totale finora di 74.621. In leggera flessione i ricoverati in terapia intensiva, con 145 nuovi ingressi giornalieri, mentre un buon calo si registra per i ricoveri ordinari. L'andamento della curva agita gli esperti, soprattutto in vista della riapertura della scuole. «I dati quotidiani preoccupano - spiega Massimo Andreoni, direttore Uoc Malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata - il tasso ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Diana Alfieri I nuovi contagi preoccupano: 22mila con 462. Rischio di altre restrizioni. Continua a salire ildiin Italia. Dal 12,6% di giovedì, ieri si è attestato al 14,1%, anche se il numero dei nuovi casi è calato nelle ultime 24 ore: sono 22.211, contro i 23.477 del giorno precedente, ma con 157.524 tamponi (oltre 28mila in meno). Anche i decessi sono ancora tanti, 462, per un totale finora di 74.621. In leggera flessione i ricoverati in terapia intensiva, con 145 nuovi ingressi giornalieri, mentre un buon calo si registra per i ricoveri ordinari. L'andamento della curva agita gli esperti, soprattutto in vista della riapertura della scuole. «I dati quotidiani preoccupano - spiega Massimo Andreoni, direttore Uoc Malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata - il...

