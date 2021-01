Rugby | Pro 14 | le Zebre vincono un derby combattuto

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Doveva essere unduro, per le attese, per il buon momento delle due squadre, per la posta in palio, ma anche per un terreno pesante che prometteva molta fisicità. E così è stato, con un match dominato dalle difese, anche troppo fallose a tratti, in una sfida che ha visto lefare sempre la lepre e Treviso obbligata a inseguire. Ma la rimonta, alla fine, non riesce. Avvio di marca, che dominano il possesso nei primi 5 minuti di gioco, ma Treviso difende con ordine e impedisce agli ospiti di rendersi realmente pericolosi in questo avvio di match. Dopo sette minuti, dunque, è Treviso a portarsi finalmente in avanti, con delle bellissime giocate firmate Ioane e Hayward che portano i padroni di casa nei 22 avversari, ma anche in questa occasione nulla di fatto. Al 16’ Giovanni Pettinelli fa un placcaggio pericoloso e alto e ...