Roma | vaccino anti Covid al Santo Spirito | al via la somministrazione in ospedale

(Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – Sono partite le vaccinazioni anche all’Ospedale Santo Spirito, nell’Asl Roma 1, che comprende i municipi centrali 1, 2, 3 e 14, 15; tre ospedali a gestione diretta, per 1 milione di abitanti. Al Santo Spirito hanno iniziato in realta’ il 31 dicembre, lavorando anche il primo giorno del 2021, ed oggi. Il Santo Spirito su Lungotevere in Sassia, vicino San Pietro, e’ il secondo ospedale della Asl ad aver avviato la vaccinazione agli operatori sanitari. Il Santa Maria della Pieta’, sempre nell’Asl Roma 1, ha iniziato il 28 dicembre, giorno in cui il team vaccinale ha somministrato 80 dosi.