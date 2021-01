Roma, si lavora sulle cessioni: ecco le prime mosse di Tiago Pinto (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono previste alcune cessioni da parte della Roma nel corso della sessione invernale. ecco le prime mosse del nuovo general manager Tiago Pinto Le prime mosse sul mercato di Tiago Pinto saranno in uscita. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il nuovo general manager della Roma dovrà monetizzare dalle cessioni di alcuni pezzi della rosa giallorossa. Il principale indiziato è Amadou Diawara, per il quale sono arrivare alcune richieste dalla Premier League, mentre Carles Perez sembra destinato a lasciare Roma in prestito per ornare in Liga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono previste alcuneda parte dellanel corso della sessione invernale.ledel nuovo general managerLesul mercato disaranno in uscita. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il nuovo general manager delladovrà monetizzare dalledi alcuni pezzi della rosa giallorossa. Il principale indiziato è Amadou Diawara, per il quale sono arrivare alcune richieste dalla Premier League, mentre Carles Perez sembra destinato a lasciarein prestito per ornare in Liga. Leggi su Calcionews24.com

