Roma, si lavora al rinnovo di Mirante con una sorpresa (Di sabato 2 gennaio 2021) Antonio Mirante potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Roma. E’ l’idea della dirigenza giallorossa, con un occhio al presente e uno al futuro La Roma proverà ad estendere al 2022 il contratto di Antonio Mirante in scadenza la prossima estate. Lo riporta Gazzetta dello Sport evidenziando un’ulteriore dettaglio. La Roma, infatti, non solo valuta Mirante come un portiere di grande affidamento ma anche un profilo in grado di ricoprire un ruolo dirigenziale una volta che deciderà di ritirarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Antoniopotrebbe rinnovare il proprio contratto con la. E’ l’idea della dirigenza giallorossa, con un occhio al presente e uno al futuro Laproverà ad estendere al 2022 il contratto di Antonioin scadenza la prossima estate. Lo riporta Gazzetta dello Sport evidenziando un’ulteriore dettaglio. La, infatti, non solo valutacome un portiere di grande affidamento ma anche un profilo in grado di ricoprire un ruolo dirigenziale una volta che deciderà di ritirarsi. Leggi su Calcionews24.com

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Da ieri pomeriggio diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo sono al lavoro in via Altofonte per l'incendio di uno scantinato adibito a maga ...

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Da ieri pomeriggio diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo sono al lavoro in via Altofonte per l'incendio di uno scantinato adibito a maga ...