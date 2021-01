Roma, Pedro k.o.: lo spagnolo non dà garanzie. Le soluzioni in rosa e sul mercato per i giallorossi (Di sabato 2 gennaio 2021) Pedro è finito ai box per un problema muscolare. Lo spagnolo non dà garanzie, così la Roma cerca soluzioni sia in rosa che sul mercato Il 2021 della Roma comincerà domani contro la Sampdoria. All’Olimpico, però, non ci sarà Pedro che ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Paulo Fonseca deve così fare i conti con l’assenza di un esterno offensivo vero e proprio e, in attesa di rinforzi dal calciomercato, contro i blucerchiati dovrà contare solo su Karsdorp e Bruno Peres; con l’olandese sulla linea dei difensori e il brasiliano su quella dei tre dietro la punta centrale. Il club giallorosso, però, sta lavorando anche sul fronte mercato per rinforzare la rosa proprio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)è finito ai box per un problema muscolare. Lonon dà, così lacercasia inche sulIl 2021 dellacomincerà domani contro la Sampdoria. All’Olimpico, però, non ci saràche ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Paulo Fonseca deve così fare i conti con l’assenza di un esterno offensivo vero e proprio e, in attesa di rinforzi dal calcio, contro i blucerchiati dovrà contare solo su Karsdorp e Bruno Peres; con l’olandese sulla linea dei difensori e il brasiliano su quella dei tre dietro la punta centrale. Il club giallorosso, però, sta lavorando anche sul fronteper rinforzare laproprio ...

pedro_braga1973 : RT @cmdotcom: Il clamoroso attacco di #TiagoPinto: 'Alcuni club hanno nascosto casi di #Covid19' [@Pippoevai] #Benfica #Roma - infoitsport : Roma, l'esito degli esami di Pedro: lesione al flessore della coscia destra - infoitsport : Verso Roma-Sampdoria: Pedro out, tocca a Pellegrini. Ranieri perde Ferrari e prepara la carta Verre - iConsdelFanta : Roma: si ferma Pedro! - infoitsport : Roma, è lesione per Pedro: salta la Samp e non solo! È emergenza a sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pedro Roma , problema al flessore per Pedro: in dubbio contro la Samp Corriere dello Sport.it Roma, Pedro k.o.: lo spagnolo non dà garanzie. Le soluzioni in rosa e sul mercato per i giallorossi

Pedro è finito ai box per un problema muscolare. Lo spagnolo non dà garanzie, così la Roma cerca soluzioni sia in rosa che sul mercato Il 2021 della Roma comincerà domani contro la Sampdoria. All’Olim ...

Verso Roma-Sampdoria: out Pedro e Calafiori. Villar e Veretout per la mediana

Mentre lo stesso Pellegrini, che avrebbe potuto essere in competizione con lo spagnolo, sarà schierato qualche metro più avanti per l'assenza di Pedro. Ma ancora nella seduta svolta ieri pomeriggio su ...

Pedro è finito ai box per un problema muscolare. Lo spagnolo non dà garanzie, così la Roma cerca soluzioni sia in rosa che sul mercato Il 2021 della Roma comincerà domani contro la Sampdoria. All’Olim ...Mentre lo stesso Pellegrini, che avrebbe potuto essere in competizione con lo spagnolo, sarà schierato qualche metro più avanti per l'assenza di Pedro. Ma ancora nella seduta svolta ieri pomeriggio su ...