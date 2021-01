Roma, iniziare l’anno… dietro le sbarre: ecco i primi 4 arresti della Polizia nel 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono quattro le persone arrestate dalla Polizia di Stato nella capitale il primo giorno del 2021. Il primo, pochi minuti dopo la mezzanotte, è H.C. 26 anni, già noto alle Forze dell’Ordine; gli equipaggi della Sezione Volanti e dei Distretti di Polizia Esposizione e Tor Carbone sono giunti nella zona di Santa Palomba dove l’uomo, dopo aver danneggiato l’abitazione dove era ospite ed un’autovettura, si è scagliato violentemente contro i poliziotti che, al termine dell’intervento, si sono dovuti far medicare. Nel primo pomeriggio, nella zona di Fidene, un uomo di 47, ; M.M. , è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale; i poliziotti della Sezione Volanti e del Distretto San Basilio, sono intervenuti per una lite in famiglia ed anche in questo caso l’uomo si è posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono quattro le persone arrestate dalladi Stato nella capitale il primo giorno del. Il primo, pochi minuti dopo la mezzanotte, è H.C. 26 anni, già noto alle Forze dell’Ordine; gli equipaggiSezione Volanti e dei Distretti diEsposizione e Tor Carbone sono giunti nella zona di Santa Palomba dove l’uomo, dopo aver danneggiato l’abitazione dove era ospite ed un’autovettura, si è scagliato violentemente contro i poliziotti che, al termine dell’intervento, si sono dovuti far medicare. Nel primo pomeriggio, nella zona di Fidene, un uomo di 47, ; M.M. , è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale; i poliziottiSezione Volanti e del Distretto San Basilio, sono intervenuti per una lite in famiglia ed anche in questo caso l’uomo si è posto ...

