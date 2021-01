Roma, il “Tuffo di Capodanno” dedicato alle Vittime della pandemia (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma: il tradizionale Tuffo dell’angelo di Capodanno dedicato alle Vittime della pandemia da Covid-19. È una tradizione atavica ormai a Roma, il giorno di Capodanno, tuffarsi nel Tevere dal Ponte Cavour, nonostante il freddo e la corrente fortissima, come ad esempio ieri, mattina. Quattro ardimentosi uomini, ieri 1° gennaio 2021, tra gli applausi e lo sbigottimento dei pochi presenti e nonostante la ferrea reclusione in vigore nella Capitale ed in tutto il Paese, si sono coraggiosamente tuffati nelle gelide ed impervie acque del Tevere. “Mister Ok” alias Maurizio Palmulli, uno dei quattro “Tuffatori”, prima di tuffarsi nel Tevere da Ponte Cavour come ogni primo gennaio ha affermato commosso: ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 gennaio 2021): il tradizionaledell’angelo dida Covid-19. È una tradizione atavica ormai a, il giorno di, tuffarsi nel Tevere dal Ponte Cavour, nonostante il freddo e la corrente fortissima, come ad esempio ieri, mattina. Quattro ardimentosi uomini, ieri 1° gennaio 2021, tra gli applausi e lo sbigottimento dei pochi presenti e nonostante la ferrea reclusione in vigore nella Capitale ed in tutto il Paese, si sono coraggiosamente tuffati nelle gelide ed impervie acque del Tevere. “Mister Ok” alias Maurizio Palmulli, uno dei quattro “Tuffatori”, prima di tuffarsi nel Tevere da Ponte Cavour come ogni primo gennaio ha affermato commosso: ...

