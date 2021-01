Roma ha il nuovo capo della Polizia Locale: ecco chi è il poliziotto Ugo Angeloni (Di sabato 2 gennaio 2021) Ugo Angeloni è ufficialmente il nuovo capo della Polizia Locale di Roma Capitale. La Raggi gli ha conferito ufficialmente l’incarico, che avrà durata di tre anni. Angeloni succede a Stefano Napoli, l’ex capo della Polizia coinvolto nel servizio di Report e ricordato anche per la lettera alla Sindaca di Roma. Angeloni sembra l’uomo giusto per guidare la Capitale. Nella notte di capodanno, infatti, il nuovo capo della Polizia Locale ha passato la serata accanto agli agenti in servizio in strada: lanciando un messaggio di vicinanza e maggiore operatività. Chi è Ugo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Ugoè ufficialmente ildiCapitale. La Raggi gli ha conferito ufficialmente l’incarico, che avrà durata di tre anni.succede a Stefano Napoli, l’excoinvolto nel servizio di Report e ricordato anche per la lettera alla Sindaca disembra l’uomo giusto per guidare la Capitale. Nella notte didanno, infatti, ilha passato la serata accanto agli agenti in servizio in strada: lanciando un messaggio di vicinanza e maggiore operatività. Chi è Ugo ...

