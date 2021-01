Roma. Fondi comunali per trasferire le famiglie dal campo rom di via Pontina in hotel: la Lega attacca la sindaca Raggi (Di sabato 2 gennaio 2021) “La sindaca Raggi autorizza un avviso pubblico in cui stanzia oltre 91mila euro di Fondi comunali per l’accoglienza temporanea dei rom dell’area F della baraccopoli di Castel Romano in un centro o in una struttura alberghiera libera per l’emergenza Covid”. Così esordisce la consigliera regionale leghista Laura Corrotti in riferimento all’importo stanziato per il trasferimento di 20 famiglie dal campo rom di via Pontina. “Come avevamo anche già previsto nel corso di alcuni sopralluoghi all’interno dei villaggi della Capitale – prosegue la Corrotti – questa ulteriore spesa extra in vista della campagna elettorale certifica il fallimento del piano rom dell’amministrazione grillina che dimostra l’incapacità di muoversi su una questione ancora irrisolta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) “Laautorizza un avviso pubblico in cui stanzia oltre 91mila euro diper l’accoglienza temporanea dei rom dell’area F della baraccopoli di Castelno in un centro o in una struttura alberghiera libera per l’emergenza Covid”. Così esordisce la consigliera regionale leghista Laura Corrotti in riferimento all’importo stanziato per il trasferimento di 20dalrom di via. “Come avevamo anche già previsto nel corso di alcuni sopralluoghi all’interno dei villaggi della Capitale – prosegue la Corrotti – questa ulteriore spesa extra in vista della campagna elettorale certifica il fallimento del piano rom dell’amministrazione grillina che dimostra l’incapacità di muoversi su una questione ancora irrisolta ...

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, CONTINUA IL LAVORO PER LE STRADE PROVINCIALI

“Continua il lavoro del personale della viabilita’ della Citta’ metropolitana di Roma con i mezzi spazzaneve per le strade provinciali. Dalle giornate di fine anno sono costanti gli interventi a Monte ...

