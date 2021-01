Ritorno in classe, Prefetto Torino: volontari carabinieri per controlli anti folla fuori dalle scuole e sui bus (Di sabato 2 gennaio 2021) Per i controlli anti assembramento necessari a garantire la ripartenza delle scuole superiori "useremo gli ausiliari del traffico e i volontari della protezione civile, ma non solo. Chiederemo aiuto anche ai volontari pensionati della polizia stradale e dei carabinieri. Faremo i controlli anti assembramento anche alle fermate degli autobus e dentro gli autobus, per i quali è prevista una capienza fissata al 50%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) Per iassembramento necessari a garre la ripartenza dellesuperiori "useremo gli ausiliari del traffico e idella protezione civile, ma non solo. Chiederemo aiuto anche aipensionati della polizia stradale e dei. Faremo iassembramento anche alle fermate degli autobus e dentro gli autobus, per i quali è prevista una capienza fissata al 50%". L'articolo .

