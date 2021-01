Ritorno in Classe nel Lazio, il 7 Gennaio Non si Riapriranno Le Scuole: a Dirlo Rusconi (Anp) (Di sabato 2 gennaio 2021) “Le Scuole nel Lazio non Riapriranno se le istituzioni che si interessano di trasporti, sanità e ordine pubblico non garantiranno quanto di loro competenza”. Ad affermarlo Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio che all’Adnkronos spiega: “Ad oggi manca nella Regione ancora il piano trasporti. D’Amato afferma che le superiori non possono tornare Leggi su youreduaction (Di sabato 2 gennaio 2021) “Lenelnonse le istituzioni che si interessano di trasporti, sanità e ordine pubblico non garantiranno quanto di loro competenza”. Ad affermarlo Mario, presidente dell’Associazione nazionale presidi per ilche all’Adnkronos spiega: “Ad oggi manca nella Regione ancora il piano trasporti. D’Amato afferma che le superiori non possono tornare

TgrRaiFVG : Doppio turno e più autobus per ritornare in classe Piani e calendari aggiornati delle lezioni dopo il via libera de… - FerreriFederica : Ritorno in classe il 7 gennaio, Savaglio: «Se i contagi restano sotto controllo» @sandrasavaglio perché adesso so… - alexbottoni : Certificati medici dei prof e ritorno in classe in tre giorni. - LaCnews24 : Ritorno in classe il 7 gennaio, Savaglio: ''Se i contagi restano sotto controllo'' #calabrianotizie #newscalabria - franca46267564 : RT @IsaInghirami: Siamo ancora in tempo per salvare il Paese da una terza ondata. Teniamo le scuole aperte in dad fino alle vaccinazioni.… -