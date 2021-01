Ristoratore ucciso nel cortile di casa nella bergamasca

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 2 gennaio 2021). Macabra scoperta in provincia di Bergamo. Giallo per la morte di un noto imprenditore lombardo a Dalmine. Franco Colleoni è morto questo pomeriggio neldella sua abitazione, sembra che l'uomo abbia subito un'aggressione da parte di ignoti. La vittima è nota soprattutto per avere ricoperto il ruolo di segretario provinciale della