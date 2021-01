Ristoratore ucciso nel cortile della sua abitazione. «È stato colpito alla testa» (Di sabato 2 gennaio 2021) Il brutale omicidio è avvenuto questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella proprietà della vittima. LEGGI ANCHE: Prato, tenta di accoltellare i carabinieri e poi si barrica in casa:… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Il brutale omicidio è avvenuto questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella proprietàvittima. LEGGI ANCHE: Prato, tenta di accoltellare i carabinieri e poi si barrica in casa:… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

tempoweb : Ristoratore ucciso nel cortile della sua casa. Giallo nella Bergamasca #dalmine #2gennaio #carabinieri… - Ettore572 : Ristoratore ucciso in cortile di casa nel Bergamasco - elenaricci1491 : Ristoratore ucciso in cortile di casa nel #Bergamasco - forzearmatenews : Ristoratore ucciso in cortile di casa nel #Bergamasco - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Ristoratore ucciso nel suo cortile di casa: è giallo nel Bergamasco -