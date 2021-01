Riozzese | dopo la sconfitta col Tavagnacco l’obiettivo è ripartire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il campionato di Serie B sta proseguendo tra mille difficoltà. Il coronavirus ha infatti stravolto il cammino di tutte le squadre del campionato, con tantissime partite rinviate e con una classifica che di conseguenza al momento è abbastanza indecifrabile. Nessuna squadra ha giocato tutte e dodici le partite, ed è ancora difficile dire quante e quali squadre possano essere in corsa per la promozione in Serie A. Tra le tante squadre potenzialmente in corsa, in quello che si sta comunque dimostrando un campionato molto equilibrato, c’è sicuramente la, che si trova attualmente al primo posto a pari punti con la Pomigliano. Come già detto, però, la classifica al momento non è tanto attendibile, e si dovranno attendere parecchie giornate per avere un quadro più chiaro della situazione. Il campionato e i numeri dellaLa ...