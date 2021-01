Ribaltare il voto? Se anche Pence dice no a Trump (Di sabato 2 gennaio 2021) Un giudice federale del Texas ha respinto l’azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri suoi colleghi per costringere Mike Pence a cambiare i voti del Collegio elettorale, quando, mercoledì 6 gennaio, presiederà la sessione congiunta del Congresso che dovrà ratificare la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. Secondo il giudice, i promotori dell’iniziativa non hanno titolo per avviarla. Lo stesso Pence si era opposto all’istanza: i suoi legali sostenevano che le questioni legali sollevate da Gohmert vanno eventualmente poste alla Camera e al Senato. Secondo la Cnn, ci sono almeno un paio di senatori repubblicani – uno, Josh Hawley, è già uscito allo scoperto – e circa 140 deputati intenzionati a contestare l’esito del voto delle presidenziali in alcuni ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) Un giufederale del Texas ha respinto l’azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri suoi colleghi per costringere Mikea cambiare i voti del Collegio elettorale, quando, mercoledì 6 gennaio, presiederà la sessione congiunta del Congresso che dovrà ratificare la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. Secondo il giu, i promotori dell’iniziativa non hanno titolo per avviarla. Lo stessosi era opposto all’istanza: i suoi legali sostenevano che le questioni legali sollevate da Gohmert vanno eventualmente poste alla Camera e al Senato. Secondo la Cnn, ci sono almeno un paio di senatori repubblicani – uno, Josh Hawley, è già uscito allo scoperto – e circa 140 deputati intenzionati a contestare l’esito deldelle presidenziali in alcuni ...

