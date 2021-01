Riapertura scuole, Razza (Sicilia): “Ci voleva maggiore prudenza, continueremo attività di screening” (Di sabato 2 gennaio 2021) L'assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in un'intervista a Live Sicilia, parla anche della Riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) L'assessore alla Sanità della Regionena, Ruggero, in un'intervista a Live, parla anche delladelleprevista per il 7 gennaio. L'articolo .

LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - luciascarpelli : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole 7 gennaio, ecco dove si rientrerà con orari d’ingresso differenziati. Pranzo e tempo per i compiti?… - demian_online : @stanzaselvaggia @stanzaselvaggia potrebbe dare evidenza al problema della riapertura #scuola in relazione alla… - CorriereUmbria : Covid, Zaia: 'E' un'ecatombe. In Veneto il 50% di morti in più rispetto all'anno scorso. Perplesso sulla riapertura… -