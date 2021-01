Riapertura scuole del 7 gennaio in dubbio: aumentano le richieste di rinvio (Di sabato 2 gennaio 2021) I dati dei contagi e la difficile attuazione omogena dei piani dei prefetti mettono a rischio la Riapertura scuole del 7 gennaio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) I dati dei contagi e la difficile attuazione omogena dei piani dei prefetti mettono a rischio ladel 7L'articolo .

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - zazoomblog : Riapertura scuole del 7 gennaio in dubbio: aumentano le richieste di rinvio - #Riapertura #scuole #gennaio #dubbio… - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Il #7gennaio ricomincia la scuola in #Toscana: presenza fino al 75% e steward fuori dalle scuole, ecco come saranno rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Sasso (Lega): “Azzolina rischia su pelle e salute di studenti e professori” Orizzonte Scuola Scuola: Gelmini, ‘governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri’

Condividi questo articolo:Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata’ dal presidente del Consiglio durante la conferenza sta ...

Scuola, rientro con i doppi turni

Il 7 gennaio si avvicina e anche il Piemonte si prepara a riaprire le scuole. La Regione ha avanzato al tavolo tecnico organizzato periodicamente in prefettura la proposta per un ritorno in classe deg ...

Condividi questo articolo:Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata’ dal presidente del Consiglio durante la conferenza sta ...Il 7 gennaio si avvicina e anche il Piemonte si prepara a riaprire le scuole. La Regione ha avanzato al tavolo tecnico organizzato periodicamente in prefettura la proposta per un ritorno in classe deg ...