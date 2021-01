Responsabili, Sandra Lonardo esce allo scoperto: se Conte chiama, lady Mastella c’è (Di sabato 2 gennaio 2021) Da giorni ormai la davano già tutti per “arruolata”, tanto più che a Roma era stato avvistato il marito Clemente Mastella. Ora Sandra Lonardo, senatrice del gruppo misto eletta con Forza Italia, esce chiaramente allo scoperto e annuncia di essere pronta ad accogliere un “appello ai Responsabili” da parte di Giuseppe Conte. Sandra Lonardo: “Pronta a far parte dei Responsabili” “Se in Parlamento il presidente del Consiglio Conte dovesse rivolgere un appello ai Responsabili per andare avanti certamente sarei pronta ad accoglierlo, perché aprire una crisi al buio in questo momento sarebbe un atto di grande, grande irResponsabilità”, ha detto all’agenzia di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Da giorni ormai la davano già tutti per “arruolata”, tanto più che a Roma era stato avvistato il marito Clemente. Ora, senatrice del gruppo misto eletta con Forza Italia,chiaramentee annuncia di essere pronta ad accogliere un “appello ai” da parte di Giuseppe: “Pronta a far parte dei” “Se in Parlamento il presidente del Consigliodovesse rivolgere un appello aiper andare avanti certamente sarei pronta ad accoglierlo, perché aprire una crisi al buio in questo momento sarebbe un atto di grande, grande irtà”, ha detto all’agenzia di ...

