Renzi prepara la resa dei conti: Conte sbaglia, ma accetto la sfida in Aula. E il premier crolla nei sondaggi (Di sabato 2 gennaio 2021) Matteo Renzi si prepara alla resa dei conti con Giuseppe Conte. E in un'intervista lancia l'ennesimo avvertimento al premier in vista del confronto in Parlamento il 7 gennaio sul Recovery Plan. "Conte ha detto che verrà in Parlamento. A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo - ha sottolineato Renzi - ma se ha scelto di andare a contarsi in Aula accettiamo la sfida. Peraltro lo ha fatto dal pulpito di una conferenza stampa mentre il Senato votava per la prima volta una legge di bilancio il 30 dicembre senza possibilità di cambiarla. Uno scandalo istituzionale".Se non si troverà un accordo, Italia Viva è pronta a bocciare il piano di Conte ma al Senato ...

