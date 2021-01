Renato Zero e i suoi grandi amori: Enrica Bonaccorti e Lucy Morante (Di sabato 2 gennaio 2021) Renato Zero ha più volte spiegato di non essere omosessuale come molti hanno sempre pensato. Secondo alcuni potrebbe essere bisessuale, ma di sicuro gli piacciono le donne e a dimostrarlo vivamente ci sono tutte le sue ex. Tra loro la presentatrice Enrica Bonaccorti che, recentemente, ha spiegato com’era il suo rapporto con Zero, un rapporto molto profondo arrivato vicinissimo al matrimonio. Ecco le sue parole affidate al sito gay.it: “Brividi ne abbiamo provati tanti, e anche oggi, c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti: miei e suoi”. Sul fatto che Renato Zero non abbia mai fatto outing e ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)ha più volte spiegato di non essere omosessuale come molti hanno sempre pensato. Secondo alcuni potrebbe essere bisessuale, ma di sicuro gli piacciono le donne e a dimostrarlo vivamente ci sono tutte le sue ex. Tra loro la presentatriceche, recentemente, ha spiegato com’era il suo rapporto con, un rapporto molto profondo arrivato vicinissimo al matrimonio. Ecco le sue parole affidate al sito gay.it: “Brividi ne abbiamo provati tanti, e anche oggi, c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti: miei e”. Sul fatto chenon abbia mai fatto outing e ha ...

