Regno Unito sempre più nel caos Covid: 57.725 nuovi contagiati e ospedali in tilt (Di sabato 2 gennaio 2021) Brutta situazione: nel Regno Unito sono stati registrati oggi altri 57.725 casi di Covid-19 e altri 445 decessi. È quanto emerge dai dati ufficiali: si tratta del quinto giorno consecutivo in cui ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Brutta situazione: nelsono stati registrati oggi altri 57.725 casi di-19 e altri 445 decessi. È quanto emerge dai dati ufficiali: si tratta del quinto giorno consecutivo in cui ...

Advertising

disinformatico : Cialtroni, inetti e incompetenti. NESSUNO, ma dico NESSUNO, che si chieda cosa possa voler dire 'mettere uno scudo'… - ilpost : Un Regno sempre meno Unito - ilpost : Il nuovo lockdown del Regno Unito - rassegnagram : Per chi non lavesse xapito, il Regno Unito ritorna in #lockdown totale #TomorrowsPapersToday #FrontPage #5gennaio - jhullypeereira : RT @Corriere: Nel Regno Unito è terzo lockdown Boris Johnson: «Durerà fino a metà febbraio. Scuole chiuse» -