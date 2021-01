Regio | la commissaria Purchia | “Il pareggio 2020 non è certo Doloroso lasciare a casa i lavoratori”

MiriamMassone : Regio, la commissaria Rosanna Purchia: “Il pareggio 2020 non è certo. Doloroso lasciare a casa i lavoratori”. Ma la… - alcinx : RT @LaStampa: Intervista: “Io posso sgridare il Regio, voi rispettatelo. Se mi chiedessero di restare sono pronta”. Dal ministero attesi 20… - LaStampa : Intervista: “Io posso sgridare il Regio, voi rispettatelo. Se mi chiedessero di restare sono pronta”. Dal ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Regio commissaria

La Stampa

E' morto a Roma, stroncato da un male incurabile, il regista e sceneggiatore modicano Ignazio Agosta. Aveva 72 anni. La sua attività come aiuto regista comincia alla fine degli Anni Settanta ma si fa ...Ma la data della riunione della cabina di regia per il Monitoraggio Regionale non è stata ancora fissata. Sono 45.667, secondo l’ultimo report reso noto dal Commissario straordinario per l’emergenza C ...