Real Madrid, Zidane: "Vittoria importante, mettiamo pressione all'Atletico"

Vittoria convincente del Real Madrid contro il Celta Vigo nella prima partita di un 2021 in cui servirà perdere pochi punti per strada se si vuole puntare alla Vittoria della Liga. Dopo il 2-0 di Valdebebas Zinedine Zidane ha commentato con soddisfazione questo successo dei blancos: "Era importante vincere per mettere pressione all'Atletico e tenere viva la lotta alla prima posizione. Abbiamo riscattato il mezzo passo falso contro l'Elche nell'ultima gara del 2020 con una prestazione convicente da parte di tutti, sono soddisfatto. Abbiamo avuto il controllo sulla gara dall'inizio alla fine, siamo stati equilibrati in campo e pronti a recuperare subito il pallone. Le sensazioni sono buone, ogni volta aggiungiamo qualcosa alla nostra prestazione".

