Real Madrid, Zidane: «Jovic? Possono cambiare tante cose» – VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) Zinedine Zidane parla di Luka Jovic: l’attaccante non trova spazio al Real Madrid e quindi potrebbe partire. Le parole del tecnico – VIDEO Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, parla di Luka Jovic. LIGA – «Credo che il bello di questa Liga sia che è ancora molto aperta. Si parla dell’Atletico perchè sono primi. Sempre stato così in Spagna. Quindi vedremo». Jovic – «Luka Jovic è un giocatore del Real Madrid. E’ vero, non ha giocato molto ultimamemnte, ma io voglio poter contare su tutti quanti. Un solo minuto in campo può cambiare ogni prospettiva. Possono cambiare molte ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Zinedineparla di Luka: l’attaccante non trova spazio ale quindi potrebbe partire. Le parole del tecnico –Zinedine, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, parla di Luka. LIGA – «Credo che il bello di questa Liga sia che è ancora molto aperta. Si parla dell’Atletico perchè sono primi. Sempre stato così in Spagna. Quindi vedremo».– «Lukaè un giocatore del. E’ vero, non ha giocato molto ultimamemnte, ma io voglio poter contare su tutti quanti. Un solo minuto in campo puòogni prospettiva.molte ...

