Rave party a Capodanno, 36 ore di droga e musica: multe, fermi e feriti. Ma le “feste” non sono state fermate (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’epoca del Covid poteva essere considerato se non impossibile almeno molto improbabile. E invece sono almeno due i Rave party con migliaia di persone che hanno sconvolto Francia e Spagna. I giovani partecipanti, storditi da alcol e musica diffuse senza soluzione di continuità, sono stati multati, in alcuni casi arrestati. ma ben poco hanno potuto fare le forze dell’ordine per interrompere il delirio. Gli ultimi reduci dei 2.500 partecipanti ai due giorni di “sballo” techno di un Rave-party selvaggio hanno abbandonato la campagna di Lieuron in Bretagna. Una sfilata davanti ai gendarmi di giovani intirizziti dal freddo, barcollanti per la stanchezza e gli abusi di sostanze.Sette persone in stato di fermo, decine i verbali, parecchi ancora i ricercati. Da giovedì, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’epoca del Covid poteva essere considerato se non impossibile almeno molto improbabile. E invecealmeno due icon migliaia di persone che hanno sconvolto Francia e Spagna. I giovani partecipanti, storditi da alcol ediffuse senza soluzione di continuità,stati multati, in alcuni casi arrestati. ma ben poco hanno potuto fare le forze dell’ordine per interrompere il delirio. Gli ultimi reduci dei 2.500 partecipanti ai due giorni di “sballo” techno di unselvaggio hanno abbandonato la campagna di Lieuron in Bretagna. Una sfilata davanti ai gendarmi di giovani intirizziti dal freddo, barcollanti per la stanchezza e gli abusi di sostanze.Sette persone in stato di fermo, decine i verbali, parecchi ancora i ricercati. Da giovedì, gli ...

