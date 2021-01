Rassegne | il teatro sociale di “Quartieri di Vita” conquista l’Europa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) ‘di. Rodato festival di formazione e, della Fondazione Campania dei Festival, è stato l’unico progetto italiano selezionato tra i 27 di altrettanti Paesi ammessi al cofinanziamento di Bruxelles nell’ambito del fondo cluster EUNIC (European National Institutes for Culture). Un riconoscimento internazionale per un evento culturale che, dal 2016, ha lo scopo di favorire l’inclusionedelle fasce piu’ deboli attraverso il linguaggio universale del. “di. Life infected with Social Theatre!” ha così superato i test del processo di valutazione, contribuendo, in questo momento di particolare emergenza, a favorire le relazioni culturali ...