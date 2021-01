Rasia Dal Polo conferma le anticipazioni di TPI: “Stimo Beppe Sala, ma sono pronto a sfidarlo” (Di sabato 2 gennaio 2021) È cominciato all’insegna del fair-play l’anno che porterà alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di quello che, come anticipato da TPI, sarà il candidato del centrodestra: “Non conosco Roberto Rasia Dal Polo, ho fatto qualche ricerca e mi pare persona degna e a modo”. E il direttore della comunicazione di Pellegrini SpA, ufficializzando la sua disponibilità a correre per Palazzo Marino, ha detto di stimare Sala, auspicando inoltre di essere sostenuto dall’intero centrodestra e non solo dalla Lega. “Io non penso di essere il meglio per Milano – ha detto Sala a Radio Popolare – ma dopo una lunga riflessione mi sono convinto a ricandidarmi. Anche per il fatto che ho temuto che non ricandidandomi la parte politica avversa potesse ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) È cominciato all’insegna del fair-play l’anno che porterà alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Milano. Il sindaco Giuseppeha parlato di quello che, come anticipato da TPI, sarà il candidato del centrodestra: “Non conosco RobertoDal, ho fatto qualche ricerca e mi pare persona degna e a modo”. E il direttore della comunicazione di Pellegrini SpA, ufficializzando la sua disponibilità a correre per Palazzo Marino, ha detto di stimare, auspicando inoltre di essere sostenuto dall’intero centrodestra e non solo dalla Lega. “Io non penso di essere il meglio per Milano – ha dettoa Radio Popolare – ma dopo una lunga riflessione miconvinto a ricandidarmi. Anche per il fatto che ho temuto che non ricandidandomi la parte politica avversa potesse ...

