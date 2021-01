Questura di Firenze | permesso di soggiorno per britannici e irlandesi Come prenotarsi

(Di sabato 2 gennaio 2021) i cittadinied i loro familiari, che beneficiano dei diritti riconosciuti dall’Accordo di recesso UE-UK dell’1 febbraio 2020, a partire dall’1 gennaio 2021 potranno prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione delladia mezzo del seguente indirizzo p.e.c., immig.quest.fi.regnounito@pecps.poliziadistato.ital fine di essere convocati per presentare istanza diretta per l’ottenimento deldi

Alcolici venduti a giovanissimi, e una 15enne finita in ospedale in stato di incoscienza. Per questo motivo, dalla mezzanotte di ieri è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni ad un pubbli ...