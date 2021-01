Quattro put***e Prego? Dagospia e l' unico vero Capodanno italiano in tv In onda | questa roba | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) "L'in tv".incorona Ivan Urgant, e se non lo avete mai sentito nominare siete scusati. Però in Russia è una star, irriverente e politicamente scorretto, un po' Iene un po' David Letterman (giovane) in salsa moscovita. Su Channel One il 30 dicembre ha celebrato in anticipo San Silvestro con il clamoroso show "" Ciao 2020, una sorta di Festival di Sanremo formato veglione, in cui nelle vesti dell'immaginario conduttore Giovanni Urganti presentava inmaccheronico cantanti ispirati ai nostri anni 80. Particolare non da poco: finché ha retto la Cortina di Ferro, i cantanti italiani come Albano Carrisi, Adriano Celentano o Toto Cutugno in Russia erano considerati le uniche, vere rockstar dell'occidente, tanto da ...