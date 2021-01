Qualcosa è andato storto nei «controlli sui social» annunciati da Lamorgese per i festini di capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) L’annuncio era arrivato nell’antivigilia di capodanno, direttamente dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Per controllare i cosiddetti secret party, infatti, aveva descritto il suo piano operativo: il dispiegamento di 70mila agenti delle forze dell’ordine e un controllo molto vigile anche sui social network per evitare situazioni spiacevoli. Evidentemente, per fermare questi secret party capodanno, Qualcosa deve essere andato storto. Prendiamo, ad esempio, il caso del Splendido Bay Luxury Spa Resort e del video dei festeggiamenti nella struttura alberghiera postato da Selvaggia Lucarelli. LEGGI ANCHE > Il pericolo di oggi? Sono i secret party Secret Party capodanno: e i controlli sui social network? Da questo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 gennaio 2021) L’annuncio era arrivato nell’antivigilia di, direttamente dal ministro dell’Interno Luciana. Per controllare i cosiddetti secret party, infatti, aveva descritto il suo piano operativo: il dispiegamento di 70mila agenti delle forze dell’ordine e un controllo molto vigile anche suinetwork per evitare situazioni spiacevoli. Evidentemente, per fermare questi secret partydeve essere. Prendiamo, ad esempio, il caso del Splendido Bay Luxury Spa Resort e del video dei festeggiamenti nella struttura alberghiera postato da Selvaggia Lucarelli. LEGGI ANCHE > Il pericolo di oggi? Sono i secret party Secret Party: e isuinetwork? Da questo ...

Duncanilcan : Mmmm... Come nel famoso spot TV. Ma qualcosa deve essere andato storto. - alejumbo2068 : @matteo41334586 Eh ok, a me piace un sacco Elisabetta, ma se credevi tutto questo non te lo saresti andato a prende… - fachero_men : RT @Angelismynam3: Sono andato al centro commerciale ma qualcosa mi ha distratto nel parcheggio! Appena mi ha visto si è cacciato il pesce… - BambolinaKay86 : @mariagraziabon No lo sa ma non sa come liberarsi delle cozze È andato in camera senza manco dare la buona notte.… - qwylja : ti è andato qualcosa di traverso? Sputalo. -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa andato “Qualcosa è andato storto”: l’app Io per il Cashback dà ancora problemi a tre giorni dalla partenza Tech Fanpage “Ha fatto l’iniezione e ora è in coma”. La bufafa No Vax sul consigliere 5 Stelle

Andrea Russi è un radiologo al San Luigi: c’è chi crea pericolosi allarmi: “Io sto bene, mi preoccupa che in un momento così delicato ci sia chi mette in giro falsità” ...

Vasco torna in tv dopo 15 anni in coppia con Bolle: «La danza? Sesso sublimato»

Il re del rock ha fatto visita al re della danza. Per il suo ritorno in tv, dopo 15 anni, Vasco Rossi ha scelto Danza con me, la serata evento di Roberto Bolle andata in onda ieri, su Rai1. Nell’abbra ...

Andrea Russi è un radiologo al San Luigi: c’è chi crea pericolosi allarmi: “Io sto bene, mi preoccupa che in un momento così delicato ci sia chi mette in giro falsità” ...Il re del rock ha fatto visita al re della danza. Per il suo ritorno in tv, dopo 15 anni, Vasco Rossi ha scelto Danza con me, la serata evento di Roberto Bolle andata in onda ieri, su Rai1. Nell’abbra ...