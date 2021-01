Puntata prima stagione Il Segreto di lunedì 4 gennaio 2021, Pepa e la famiglia Montenegro (Di sabato 2 gennaio 2021) Ecco cos’è successo durante la prima Puntata della prima stagione de Il Segreto. Spagna, nel 1896, una donna di nome Pepa lavora come levatrice al servizio di una ricca coppia di proprietari terrieri. La giovane ha un carattere forte, ma, nel contempo, risulta essere anche molto ingenua in amore. Infatti, le vicende narrate nella soap opera iberica ruoteranno intorno alle disavventure e le vicissitudini di chi si opporrà contro la ricca stirpe dei Montenegro. Vi ricordiamo che l’appuntamento con le prime puntate della soap è fissato a partire da lunedì 4 gennaio 2021 su Rete 4 alle ore 12:30. Il Segreto prima Puntata, la famiglia ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 gennaio 2021) Ecco cos’è successo durante ladellade Il. Spagna, nel 1896, una donna di nomelavora come levatrice al servizio di una ricca coppia di proprietari terrieri. La giovane ha un carattere forte, ma, nel contempo, risulta essere anche molto ingenua in amore. Infatti, le vicende narrate nella soap opera iberica ruoteranno intorno alle disavventure e le vicissitudini di chi si opporrà contro la ricca stirpe dei. Vi ricordiamo che l’appuntamento con le prime puntate della soap è fissato a partire dasu Rete 4 alle ore 12:30. Il, la...

RaiTre : Abbiamo chiesto a #SilvioOrlando, ospite della quarta puntata, un augurio per ricominciare nel 2021.… - RaiTre : Abbiamo chiesto a Veronica Pivetti, ospite della quarta puntata, un augurio per ricominciare nel 2021.… - RaiTre : Dalla terza puntata di #RicomincioDaRai3 dal @TeatroSistina di Roma con @stefanomassini e @andreadelogu Paolo Ross… - maxibonelli : RT @mille_lire97: Promossa la prima puntata di #MagazziniMusicali, vediamo come va nelle prossime settimane ma io adoro i programmi con le… - negsbat : @xxsereeena Mamma mia black mirror è una di quelle serie alla quale ho pensato. Io non sapevo cosa aspettarmi e la… -