Psg | Pochettino | “Squadra con potenziale fantastico | faremo risultati”

Prime dichiarazioni del tecnico argentino Mauricio Pochettino nuovo allenatore del PSG. Il 48enne ex difensore dei parigini, tramite il sito ufficiale, ha confidato le sue prime sensazioni dopo la firma: "Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del PSG. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me. Come tutti sapete, questo club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho ricordi meravigliosi, soprattutto dell'atmosfera unica del Parco dei Principi. Torno in questo club con ambizione e umiltà, ma anche con un grande desiderio di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo. Questa Squadra ha un potenziale fantastico e io farò di tutto, insieme al mio staff, per ottimizzare i risultati in tutte le competizioni."

