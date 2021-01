Psg, Pochettino è il nuovo allenatore: "Ritorno con umiltà e ambizione" (Di sabato 2 gennaio 2021) La notizia era ampiamente nell'aria, tanto che si attendeva solo l'ufficialità. Ufficialità che è arrivata in queste ore: Mauricio Pochettino è il sostituto di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La notizia era ampiamente nell'aria, tanto che si attendeva solo l'ufficialità. Ufficialità che è arrivata in queste ore: Mauricioè il sostituto di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris ...

PSG_inside : Welcome Mauricio Pochettino ?? - goal : OFFICIAL | Mauricio Pochettino is the new PSG boss ?? - 433 : OFFICIAL: Mauricio Pochettino ?? @PSG_inside - NEW_TRAFFORD_ : RT @ManUtdInPidgin: Omo! Mauricio Pochettino don become PSG manager. ?? - CheltenhamPT : RT @Newells_en: ?? Figures from 1990s Newell's Old Boys who are currently coaches: Bielsa - Leeds Pochettino - PSG D'Agostino (asst) - PS… -