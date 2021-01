PSG, Leonardo è al centro sportivo. L’annuncio di Pochettino è atteso in giornata (Di sabato 2 gennaio 2021) Il direttore sportivo Leonardo è arrivato al centro sportivo del PSG, l’ufficialità del tecnico Mauricio Pochettino sulla panchina dei campioni di Francia è prevista in giornata. Foto: sito ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Il direttoreè arrivato aldel PSG, l’ufficialità del tecnico Mauriciosulla panchina dei campioni di Francia è prevista in. Foto: sito ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

