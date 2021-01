Probabili formazioni Juventus Udinese Diretta tv | Dybala verso la panchina

(Di sabato 2 gennaio 2021)tv, le scelte di Pirlo e Gotti per la partita valida per la 15^ giornata nel campionato di Serie A, è il primo turno del nuovo anno solare.

webmagazine24 : #Cagliari-#Napoli, probabili formazioni e diretta tv - FiorentinaUno : VERSO FIORENTINA-BOLOGNA, Le probabili formazioni - - pianetagenoa : Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Pjaca-Destro favoriti in attacco - - junews24com : Juve-Udinese, Pirlo ha fatto le sue scelte: ma può esserci un dubbio - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Destro-Shomurodov in attacco? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

In attacco Messias e Simy, che ha vinto il ballottaggio con Riviere. Conte ha provato la solita linea a cinque di centrocampo con Vidal nuovamente dal primo minuto, ma rimane valida l'opzione con il d ...Probabili formazioni Roma Sampdoria: diretta tv, le scelte di Fonseca e Ranieri per la partita valida per la 15^ giornata nel campionato di Serie A.