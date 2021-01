Primo bollettino Asl del nuovo anno: 12 nuovi positivi e due persone decedute (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Purtroppo anche nel giorno di Capodanno si registrano 2 deceduti nel Sannio per Covid-19. In totale sono 12 i nuovi positivi. Di seguito il bollettino Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Purtroppo anche nel giorno di Capodsi registrano 2 deceduti nel Sannio per Covid-19. In totale sono 12 i. Di seguito ilAsl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - Agenzia_Italia : In Italia il contagio non frena, indice di positività sale al 14,1% - fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancora, è a… - La_Mariucha : RT @LaStampa: Nel primo bollettino del 2021 i positivi sono 22.211. Ancora tanti morti: 462. Torna l’allerta in Liguria, Veneto, Calabria,… - perinick82per : RT @LaStampa: Nel primo bollettino del 2021 i positivi sono 22.211. Ancora tanti morti: 462. Torna l’allerta in Liguria, Veneto, Calabria,… -