Prime vaccinazioni anti Covid nei presidi di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina alle 9.30 è partita la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 nei presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Ad Ariano Irpino la prima persona ad essere stata vaccinata è la dott.ssa Angela Iuorio, anestesista. Il primo vaccinato presso il presidio ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi è stato Gennaro Vitulano, cardiologo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Prime vaccinazioni Vaccino Coronavirus: ecco priorità, dosi e prenotazioni regione per regione Il Sole 24 ORE Modena Le prime cento vaccinazioni nelle Cra «Giornata storica dopo mesi di lotta»

Il 31 dicembre iniezioni a Villa Margherita e al Cialdini, che rimane una delle poche strutture senza casi tra ospiti e personale ...

Toglie 500 dosi di vaccino covid da frigo/ Arrestato farmacista “Agito di proposito”

Il problema principale è che la notizia è emersa solo dopo che le stesse dosi di vaccino fossero state somministrate alla popolazione, di conseguenza è probabile che non risultino essere efficaci. Un ...

