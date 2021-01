Premier League, WBA-Arsenal 0-4: vittoria e poker dei Gunners. Tierney, Saka e Lacazette piegano i biancoblu. La classifica (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Arsenal espugna il "The Hawthorns".Nonostante la fitta nevicata abbattutasi nell'impianto sportivo che questa sera ha ospitato la sfida tra West Bromwich e Arsenal -valida per la 17^ giornata di Premier League, i Gunners, conquistano la terza vittoria consecutiva rifilando un poker ai padroni di casa. A decidere, le reti di Tierney e Saka - messe a segno al 23° e al 28° - e la doppietta di Lacazette arrivata nel secondo tempo. Un successo che permette all'Arsenal di dimenticare i fantasmi del passato, scalando la classifica e rilanciando le proprie ambizioni.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8" Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) L'espugna il "The Hawthorns".Nonostante la fitta nevicata abbattutasi nell'impianto sportivo che questa sera ha ospitato la sfida tra West Bromwich e-valida per la 17^ giornata di, i, conquistano la terzaconsecutiva rifilando unai padroni di casa. A decidere, le reti di- messe a segno al 23° e al 28° - e la doppietta diarrivata nel secondo tempo. Un successo che permette all'di dimenticare i fantasmi del passato, scalando lae rilanciando le proprie ambizioni.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

