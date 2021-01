Premier League, Tottenham-Leeds 3-0: Spurs sotto il segno di Kane, Bielsa si arrende a Mourinho (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Tottenham archivia la pratica Leeds con un secco 3-0.Gli Spurs nella gara valida per la 17a giornata di Premier League non hanno lasciato scampo alla squadra guidata da Marcelo Bielsa che si è arresa alla superiorità avversaria. Gli uomini guidati dal 'Loco' avrebbero meritato qualcosa di più soprattutto nel primo tempo ma gli errori grossolani commessi da Bamford non gli hanno permesso di cambiare le sorti della gara. La compagine di Mourinho ha messo in campo il giusto cinismo: al 29' rigore trasformato da Kane, al 43' Son deposita su assist dello stesso attaccante della Nazionale inglese e al 50' chiude i conti un colpo di testa di Alderweireld. Da sottolineare l'inizio di stagione pazzesco di Harry Kane che è il ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilarchivia la praticacon un secco 3-0.Glinella gara valida per la 17a giornata dinon hanno lasciato scampo alla squadra guidata da Marceloche si è arresa alla superiorità avversaria. Gli uomini guidati dal 'Loco' avrebbero meritato qualcosa di più soprattutto nel primo tempo ma gli errori grossolani commessi da Bamford non gli hanno permesso di cambiare le sorti della gara. La compagine diha messo in campo il giusto cinismo: al 29' rigore trasformato da, al 43' Son deposita su assist dello stesso attaccante della Nazionale inglese e al 50' chiude i conti un colpo di testa di Alderweireld. Dalineare l'inizio di stagione pazzesco di Harryche è il ...

