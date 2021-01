Premier League, altro rinvio causa COVID: non si gioca Burnley-Fulham (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Premier League: è stata rinviata la gara tra il Burnley ed il Fulham. Il comunicato dei londinesi Il Fulham annuncia il rinvio della gara con il Burnley: aumentano i casi di COVID in Premier League. «A seguito di ulteriori nuovi risultati positivi ottenuti dai più recenti test COVID-19, il Club può confermare che la trasferta di domenica a Burnley è stata rinviata dopo discussioni con la Premier League e consigli delle squadre mediche. Coloro che sono risultati positivi si stanno autoisolando in linea con le indicazioni del governo del Regno Unito e della Premier League. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in: è stata rinviata la gara tra iled il. Il comunicato dei londinesi Ilannuncia ildella gara con il: aumentano i casi diin. «A seguito di ulteriori nuovi risultati positivi ottenuti dai più recenti test-19, il Club può confermare che la trasferta di domenica aè stata rinviata dopo discussioni con lae consigli delle squadre mediche. Coloro che sono risultati positivi si stanno autoisolando in linea con le indicazioni del governo del Regno Unito e della. ...

I vertici della Premier League hanno deciso di pubblicare un comunicato ufficiale sul proprio sito, ufficializzando il rinvio di Burnley-Fulham. L'incontro valevole per la diciassettesima giornata del ...

