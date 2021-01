Premier League 2020/2021, spettacolo e gol tra Brighton e Wolverhampton: finisce 3-3 (Di sabato 2 gennaio 2021) Pari pirotecnico tra Brighton e Wolverhampton: un 3-3 che lascia l’amaro in bocca agli ospiti, che si erano dotati di un cuscinetto da difendere di due reti. Apre le danze Trossard, che scavalca Rui Patricio con un tocco di classe per l’1-0. La squadra di Espirito Santo pareggia dopo nemmeno dieci minuti: Saiss di testa supera Sanchez raccogliendo l’assist di Semedo. Wolverhampton ancora protagonista al 34? con la seconda marcatura, che però è una sfortunata autorete di Burn. Il tris per terminare il primo tempo lo cala Neves, che non sbaglia dal dischetto. Il Brighton si riprende la partita in un secondo tempo di fuoco. Pareggia subito con un rigore, concesso per fallo di Moutinho, trasformato da Maupay. Infine il pari è impattato da capitan Dunk, che con un’incornata stabilisce il definitivo 3-3. Ennesima battuta di ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Pari pirotecnico tra: un 3-3 che lascia l’amaro in bocca agli ospiti, che si erano dotati di un cuscinetto da difendere di due reti. Apre le danze Trossard, che scavalca Rui Patricio con un tocco di classe per l’1-0. La squadra di Espirito Santo pareggia dopo nemmeno dieci minuti: Saiss di testa supera Sanchez raccogliendo l’assist di Semedo.ancora protagonista al 34? con la seconda marcatura, che però è una sfortunata autorete di Burn. Il tris per terminare il primo tempo lo cala Neves, che non sbaglia dal dischetto. Ilsi riprende la partita in un secondo tempo di fuoco. Pareggia subito con un rigore, concesso per fallo di Moutinho, trasformato da Maupay. Infine il pari è impattato da capitan Dunk, che con un’incornata stabilisce il definitivo 3-3. Ennesima battuta di ...

