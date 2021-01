Pontina | ennesimo allarme | materasso sulla corsia di emergenza all’altezza del campo rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Attenzione. Castel Romano,di sorpasso”. Ebbene sì, questo è l’ultimolanciato da una pendolare della SS 148. Chebisognasse fare i conti con i lanci di sassi e stare attenti ai ragazzi che, per uno strano gioco per nulla divertente, attraversano la strada, questo è ormai fatto noto. Ma che ci si potesse ‘imbattere’ in un, questo forse no. Ma è quello che, a quanto pare, si è trovata davanti una pendolare della, che ha subito lanciato l’mettendo in guardia tutti coloro che anche oggi stanno percorrendo la statale 148. Con il maltempo delle ultime ore che si sta abbattendo su tutto il Lazio, trovarsi alla guida e imbattersi in unpotrebbe ...