Polpette di carne al vapore

Le Polpette di carne sono un piatto veramente tradizionale e buono, con questa ricetta potete unire il sapore delle Polpette con la cottura leggera e dietetica al vapore. Vedrete che non riuscirete a fare a meno di questa ricetta dopo averla provata. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di carne macinata di scottona (o di manzo) 300 g di carne macinata di suino 180 g di pane raffermo 50 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 pezzettino d'aglio piccolo 1 ciuffetto di prezzemolo fresco 1 cucchiaio di olio evo 2 bicchieri d'acqua 1 tazzina di vino Sale fino q.b. Pepe nero macinato (facoltativo) Per prepapare le iniziamo spezzettando il pane in una ciotola, poi bagnandolo con acqua e vino e lasciando qualche minuto in ...

