Pogba Juventus, il Manchester United ha rifiutato due contropartite (Di sabato 2 gennaio 2021) La Juventus continua a seguire Paul Pogba ma le notizie provenienti dall’Inghilterra non sono affatto positive per i tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza bianconera avrebbe proposto agli inglesi i cartellini di Aaron Ramsey e Douglas Costa. Il brasiliano non ha convinto il Bayern Monaco e potrebbe rientrare alla Continassa. Juventus: la strategia per Pogba L’avventura di Paul Pogba con i Red Devils sembra giunta al termine ma la dirigenza inglese non ha intenzione di accettare contropartite. Leggi anche:Mercato Juventus, Giroud fa sognare i tifosi: le parole La richiesta si aggira sempre sui 60 milioni di Euro anche se il contratto del francese scadrà nel 2021. La volontà della Juventus, qualora non dovesse ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 2 gennaio 2021) Lacontinua a seguire Paulma le notizie provenienti dall’Inghilterra non sono affatto positive per i tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza bianconera avrebbe proposto agli inglesi i cartellini di Aaron Ramsey e Douglas Costa. Il brasiliano non ha convinto il Bayern Monaco e potrebbe rientrare alla Continassa.: la strategia perL’avventura di Paulcon i Red Devils sembra giunta al termine ma la dirigenza inglese non ha intenzione di accettare. Leggi anche:Mercato, Giroud fa sognare i tifosi: le parole La richiesta si aggira sempre sui 60 milioni di Euro anche se il contratto del francese scadrà nel 2021. La volontà della, qualora non dovesse ...

SuperSportTV : Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - sportli26181512 : Pogba via dallo United? I bookies vedono la sfida Juventus-Psg: Il futuro di Paul Pogba continua ad essere un rebus… - hbk_89 : RT @matthijs_pog: ??La Juventus ha trovato un accordo con lo United per lo scambio Dybala Pogba? Ora vediamo cosa farà l'Argentino. Un Luka… - yutomanga : RT @matthijs_pog: ??La Juventus ha trovato un accordo con lo United per lo scambio Dybala Pogba? Ora vediamo cosa farà l'Argentino. Un Luka… - andrea81217 : RT @matthijs_pog: ??La Juventus ha trovato un accordo con lo United per lo scambio Dybala Pogba? Ora vediamo cosa farà l'Argentino. Un Luka… -