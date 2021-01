"Poco più piccola di me". Clamoroso, la madre di Zaniolo massacra Madalina Ghenea: altro terremoto in famiglia (Di sabato 2 gennaio 2021) Sul gossip che sta animando questi ultimi giorni, la vicenda che coinvolge Niccolò Zaniolo e la sua ormai ex fidanzata, Sara Scaperrotta (incinta e "sostituita" da Madalina Ghenea), ora rompe il silenzio la madre del giocatore della Roma, intervenuta a Radio Rai, dove ha speso parole pesantissime: "Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo - le parole di Francesca Costa - ho deciso di dire la mia". Dunque, contro la Scaperrotta: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l'abbiamo trattata come una figlia". Sul fatto che Sara sia incita, seconda gravidanza dopo averne interrotta una a febbraio, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Sul gossip che sta animando questi ultimi giorni, la vicenda che coinvolge Niccolòe la sua ormai ex fidanzata, Sara Scaperrotta (incinta e "sostituita" da), ora rompe il silenzio ladel giocatore della Roma, intervenuta a Radio Rai, dove ha speso parole pesantissime: "Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo - le parole di Francesca Costa - ho deciso di dire la mia". Dunque, contro la Scaperrotta: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l'abbiamo trattata come una figlia". Sul fatto che Sara sia incita, seconda gravidanza dopo averne interrotta una a febbraio, la ...

